Пашалич — о матче «Аталанты» с «Янг Бойз»: «Команда голодна до побед»
Пашалич признался, что с нетерпением ждет матча «Аталанты» против «Янг Бойз»
13:51
Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич рассказал, что с нетерпением ждет матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
«Футболисты голодны до побед, всегда хотим показать, чего стоим. На данный момент все игроки здоровы и готовы себя показать, все хотят играть. У нас отличный отрезок, «Аталанта» растет», — цитирует Пашалича пресс-служба УЕФА.
Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» состоится сегодня, 23 ноября, на «Стад де Сюисс». Начало — в 23.00 мск. Итальянская команда занимает 3-е место в группе F, набрав 5 очков. «Янг Бойз» идет на последнем месте с 3 очками.
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