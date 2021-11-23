Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич рассказал, что с нетерпением ждет матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«Футболисты голодны до побед, всегда хотим показать, чего стоим. На данный момент все игроки здоровы и готовы себя показать, все хотят играть. У нас отличный отрезок, «Аталанта» растет», — цитирует Пашалича пресс-служба УЕФА.

Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» состоится сегодня, 23 ноября, на «Стад де Сюисс». Начало — в 23.00 мск. Итальянская команда занимает 3-е место в группе F, набрав 5 очков. «Янг Бойз» идет на последнем месте с 3 очками.