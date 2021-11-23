Сане рассказал о позитивном настрое на матч «Баварии» с «Динамо» Киев

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане рассказал об ожиданиях от матча группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Обращаю все отрицательные эмоции в положительные и использую их как стимул. Хорошо себя чувствую и не испытываю проблем со здоровьем. Стараюсь идти набранным темпом», — цитирует Сане пресс-служба УЕФА.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 20.45 (мск).