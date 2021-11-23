Сане рассказал о позитивном настрое на матч «Баварии» с «Динамо» Киев
Сане рассказал о настрое на матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Баварией»
13:39
Полузащитник «Баварии» Лерой Сане рассказал об ожиданиях от матча группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Обращаю все отрицательные эмоции в положительные и использую их как стимул. Хорошо себя чувствую и не испытываю проблем со здоровьем. Стараюсь идти набранным темпом», — цитирует Сане пресс-служба УЕФА.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 20.45 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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