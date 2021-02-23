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Оскар Вендт назвал «Манчестер Сити» лучшей командой мира

21:41
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Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Оскар Вендт рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы с большим нетерпением ждем предстоящего матча, — цитирует Вендта официальный сайт УЕФА 23 февраля. — Это встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с вероятно лучшей командой в мире на сегодняшний день. Мы каждый день тренируемся ради таких матчей. «Манчестер Сити» сейчас на ходу, они выиграли 18 матчей подряд. Мне не нужно объяснять это. У них просто хорошая команда».

Матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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