Оскар Вендт назвал «Манчестер Сити» лучшей командой мира

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Оскар Вендт рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы с большим нетерпением ждем предстоящего матча, — цитирует Вендта официальный сайт УЕФА 23 февраля. — Это встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с вероятно лучшей командой в мире на сегодняшний день. Мы каждый день тренируемся ради таких матчей. «Манчестер Сити» сейчас на ходу, они выиграли 18 матчей подряд. Мне не нужно объяснять это. У них просто хорошая команда».

Матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.