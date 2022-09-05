Осимхен может пропустить матч «Наполи» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Football Italia.

Нигериец тренировался отдельно от остальной команды из-за мышечной травмы.

Осимхен в новом сезоне отметился двумя голами и одной результативной передачей в пяти стартовых матчах серии А.

Напомним, что «Наполи» сыграет с «Ливерпулем» во вторник, 6 сентября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.