Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о подготовке к Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, насколько команда готова к Лиге чемпионов, а также отметил, на какие аспекты игры парижанам стоит обратить внимание.

«Мы провели отличную подготовку и несколько хороших матчей. Мы знаем, что матчи Лиги чемпионов особенные, у них есть особый контекст. Подготовка завершена, теперь нам нужно хорошо сыграть дома. Несколько матчей без пропущенных голов придают нам уверенность. Несмотря на то, что мы атакующая команда, мы хорошо справляемся и с моментами у своих ворот. Важно действовать эффективно в обороне. Мы знаем, что наши нападающие обязательно забьют как минимум один или два гола», — цитирует GFFN Маркиньоса.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел за парижан 7 матчей во всех турнирах, где отметился 1 голом.

«ПСЖ» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов примет «Ювентус». Встреча пройдет во вторник, 6 сентября.