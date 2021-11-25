«Спортинг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2008 года
02:01
«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда набрала девять очков и вышла в 1/8 финала со второго места. Впереди «Аякс» (15 очков).
В последний раз команда пробивалась в плей-офф ЛЧ в сезоне-2008/09. Тогда «Спортинг» занял второе место в группе, набрав 12 очков. Впереди была только «Барселона» (13 очков). Лиссабонский клуб опередил «Шахтер» (девять очков) и «Базель» одно очко.
В том сезоне «Спортинг» прекратил свой путь в ЛЧ именно в 1/8 финала. Его соперником была «Бавария», которой он без шансов уступил — 0:5, и 1:7.
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