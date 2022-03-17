Голы Мбаппе, Мюллера, Мартинеса и Кьергора претендуют на звание лучшего в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Объявлены претенденты на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Томас Мюллер («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер») и «Мауриц Кьергор («Зальцбург»).
Напомним, «ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:2), «Бавария» разгромила «Зальцбург» (7:1), а «Интер» выиграл у «Ливерпуля» (1:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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