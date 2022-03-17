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Голы Мбаппе, Мюллера, Мартинеса и Кьергора претендуют на звание лучшего в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Объявлены претенденты на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Томас Мюллер («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер») и «Мауриц Кьергор («Зальцбург»).

Напомним, «ПСЖ» проиграл «Реалу» (1:2), «Бавария» разгромила «Зальцбург» (7:1), а «Интер» выиграл у «Ливерпуля» (1:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Килиан Мбаппе
Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лаутаро Мартинес
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