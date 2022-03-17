Коке, Рульи, Нуньес и Пулишич претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала.

В список вошли четыре игрока: Херонимо Рульи («Вильярреал»), Кристиан Пулишич («Челси»), Коке («Атлетико») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал».