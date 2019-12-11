Обосрались в Европе. Но почему? Лайв Егорова и Короткина

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоится онлайн с Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 13.15 (мск).

Главные темы:

— позор клубов РПЛ в еврокубках;

— заявление Дзюбы о поражении в матче с «Бенфикой»;

— слова Аршавина о возвращении на систему «весна-осень» и вымирании второй лиги;

— итоги СД «Спартака»;

— Слухи об отставке Семина в «Локо»?

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