Обосрались в Европе. Но почему? Лайв Егорова и Короткина
12:20
Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоится онлайн с Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 13.15 (мск).
Главные темы:
— позор клубов РПЛ в еврокубках;
— заявление Дзюбы о поражении в матче с «Бенфикой»;
— слова Аршавина о возвращении на систему «весна-осень» и вымирании второй лиги;
— итоги СД «Спартака»;
— Слухи об отставке Семина в «Локо»?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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