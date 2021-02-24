Облак рассказал, о чем думают игроки «Атлетико» после поражения от «Челс»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после поражения от «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда сыграла неплохо. По его словам, игроки настраиваются на победу в ответной встрече.

«Всегда стоит задача хорошо сыграть в обороне, каким бы ни был в целом план на матч. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. В раздевалке я видел в глазах каждого из нас уверенность в завтрашнем дне. Все только и думают о том, чтобы победить в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.