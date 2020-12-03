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Н'Зонзи назвал равной игру «Ренна» с «Краснодаром»

01:37

Полузащитник «Ренна» Стивен Н'Зонзи считает, что его команда играла на равных с «Краснодаром» в 5-м туре Лиги чемпионов (0:1). Также он добавил, что бретонцам не хватило настойчивости в атаке.

— Трудно сказать, чего нам сегодня не хватало, — цитирует пресс-служба УЕФА Н'Зонзи. — Считаю, игра была равной, но «Краснодар» забил, а мы — нет. «Ренн» был недостаточно настойчив в атаке, за что мы и поплатились. Но что поделать — теперь не будем оглядываться назад, а двигаться только вперед.

Краснодар — Ренн

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029439--krasnodar-vs-rennes/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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