Н'Зонзи назвал равной игру «Ренна» с «Краснодаром»

Полузащитник «Ренна» Стивен Н'Зонзи считает, что его команда играла на равных с «Краснодаром» в 5-м туре Лиги чемпионов (0:1). Также он добавил, что бретонцам не хватило настойчивости в атаке.

— Трудно сказать, чего нам сегодня не хватало, — цитирует пресс-служба УЕФА Н'Зонзи. — Считаю, игра была равной, но «Краснодар» забил, а мы — нет. «Ренн» был недостаточно настойчив в атаке, за что мы и поплатились. Но что поделать — теперь не будем оглядываться назад, а двигаться только вперед.