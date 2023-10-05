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Сегодня, 09:18

Хави объяснил, почему Ямаль ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов с «Порту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему вингер команды Ламин Ямаль ушел с поля в туалет во время матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Порту» (1:0).

«Ямаль предупредил нас о том, что ему плохо, у него болел живот. Мы заменили его, потому что он не мог продолжать», — приводит слова Хави сайт УЕФА.

16-летний Ямаль по ходу второго тайма с «Порту» ушел в туалет из-за проблем с животом. «Барса» около 10 минут играла в меньшинстве. Футболист в итоге так и не вернулся на поле, и вместо него вышел защитник Маркос Алонсо.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, шедевр Гризманна, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом»

Ламин Ямаль
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Порту
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