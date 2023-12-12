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Сегодня, 23:00

«Ньюкасл» — «Милан»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Ньюкасл» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Стефано Пиоли, главный тренер ФК «Милан».
Фото Reuters

«Ньюкасл» встретится с «Миланом» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Ньюкасл» — «Милан» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В группе F клуб англичане и итальянцы набрали одинаковое количество очков — по 5. Но «Ньюкасл» опережает по дополнительным показателям и занимает 3-е место. «Милан» находится на последней строчке в квартете.

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Милан

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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