«Боруссия» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Боруссия» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе F французский клуб набрал 7 очков и занимает 2-е место. Немцы возглавляют квартет, в их активе — 10 баллов.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры