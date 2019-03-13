23:30 13 марта | Футбол — Лига чемпионов

Нойер, что это было? Мане открыл счет после ошибки вратаря

Мануэль Нойер просчитался в игре на выходе. Фото REUTERS
Мануэль Нойер просчитался в игре на выходе. Фото REUTERS
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Форвард "Ливерпуля" Садио Мане открыл счет в гостевом ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Вратарь хозяев Мануэль Нойер решил помочь защитникам, далеко выскочил из ворот и не сумел перехватить мяч. Нападающий легко и красови обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Счет в матче стал 1:0 в пользу "Ливерпуля" (после 0:0 в Англии).

Бавария - Ливерпуль

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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