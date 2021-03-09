Неймар пропустит ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» в Лиге чемпионов
13:14
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает официальный сайт парижан 9 марта.
Несмотря на то, что бразильский футболист уже начал тренироваться с командой, тренерский штаб принял решение поберечь 29-летнего форварда.
Также во встрече не примут участи защитник Хуан Бернат (травма) и Мойзе Кин (коронавирус).
Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23.00 (мск). В первой встрече парижане одержали выездную победу — 4:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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