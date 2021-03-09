Ройс считает, что «Боруссия» должна сыграть агрессивно против «Севильи»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо проанализировали субботнюю игру (поражение от «Баварии» со счетом 2:4 — Прим. «СЭ»), — цитирует Ройса официальный сайт УЕФА 8 марта. — Завтра нас ждет очень важный матч, наша цель — пройти дальше.

Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью. Мы все будем невероятно гордиться, если выйдем в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы".

Матч «Боруссия» — «Севилья» начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче немецкий клуб победил 3:2.