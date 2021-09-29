Неймар показал фото с Месси и Мбаппе из раздевалки после победы над «Манчестер Сити»

«ПСЖ» переиграл «Манчестер Сити» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Нападающий парижан Неймар опубликовал фотографию после игры из раздевалки команды.

Бразилец сделал фотографию со своими одноклубниками Кильяном Мбаппе и Лионелем Месси. В описании к фотографии он оставил три эмодзи огонька.

В этом матче Месси забил свой первый гол в составе «ПСЖ». На счету Мбаппе — голевая передача.