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Анчелотти считает, что «Реалу» не повезло в матче с «Шерифом»

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Карло Анчелотти. Фото Twitter
Карло Анчелотти. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Шерифа» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«Мне немного грустно, потому что мы не заслуживали поражения, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Нам не повезло. Сложно объяснить этот матч».

Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

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