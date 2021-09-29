Анчелотти считает, что «Реалу» не повезло в матче с «Шерифом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Шерифа» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«Мне немного грустно, потому что мы не заслуживали поражения, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Нам не повезло. Сложно объяснить этот матч».

Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.