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Карло Анчелотти: «Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я проявил к нему больше уважения. Со мной такое впервые»

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«Исход таких матчей определяют небольшие детали, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Я использовал Камавинга как фулбека, потому что он играл на этой позиции в прошлом. «Шериф» хорошо защищался, но мы хорошо атаковали их с флангов.

Азару все еще не хватает голов, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Он провел хороший матч. Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я проявил к нему больше уважения. Это сумасшествие. Со мной такого никогда не было».

Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

Реал — Шериф

 

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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