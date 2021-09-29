Карло Анчелотти: «Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я проявил к нему больше уважения. Со мной такое впервые»
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«Исход таких матчей определяют небольшие детали, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Я использовал Камавинга как фулбека, потому что он играл на этой позиции в прошлом. «Шериф» хорошо защищался, но мы хорошо атаковали их с флангов.
Азару все еще не хватает голов, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Он провел хороший матч. Четвертый арбитр сказал мне, чтобы я проявил к нему больше уважения. Это сумасшествие. Со мной такого никогда не было».
Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.
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