«Нет времени сожалеть об упущенных возможностях». Коке — о результате матча с «Локомотивом»
09:11
Полузащитник «Атлетико» Коке после завершения матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1) заявил, что ему не в чем упрекнуть своих партнеров по команде.
«К сожалению, в этом матче нам не повезло, — приводит слова Коке Marca. — Но нет времени сожалеть об упущенных возможностях. Стоит отметить, что все игроки «Атлетико» выложились на поле. Нужно продолжать в том же духе и положительный результат придет».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур