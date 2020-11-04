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«Нет времени сожалеть об упущенных возможностях». Коке — о результате матча с «Локомотивом»

09:11
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Полузащитник «Атлетико» Коке после завершения матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1) заявил, что ему не в чем упрекнуть своих партнеров по команде.

«К сожалению, в этом матче нам не повезло, — приводит слова Коке Marca. — Но нет времени сожалеть об упущенных возможностях. Стоит отметить, что все игроки «Атлетико» выложились на поле. Нужно продолжать в том же духе и положительный результат придет».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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