«Не волнуйся, будет еще хуже». Губерниев — о выступлении российских клубов в еврокубках
12 декабря 2019, 23:59
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российских клубов в еврокубках. Впервые за 18 лет ни один представитель российского чемпионата не сыграет в весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
— Да уж ! Российские футбольные клубы не сыграют весной в Европе впервые за 18 лет! Как было в одном фильме: не волнуйся , будет еще хуже!, — написал Губерниев в своем Telegram.
Последним из российских клубов шансы на евровесну потерял «Краснодар». Команда уступила «Хетафе» (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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