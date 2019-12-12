Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российских клубов в еврокубках. Впервые за 18 лет ни один представитель российского чемпионата не сыграет в весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Да уж ! Российские футбольные клубы не сыграют весной в Европе впервые за 18 лет! Как было в одном фильме: не волнуйся , будет еще хуже!, — написал Губерниев в своем Telegram.

Последним из российских клубов шансы на евровесну потерял «Краснодар». Команда уступила «Хетафе» (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.