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«Не волнуйся, будет еще хуже». Губерниев — о выступлении российских клубов в еврокубках

12 декабря 2019, 23:59
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российских клубов в еврокубках. Впервые за 18 лет ни один представитель российского чемпионата не сыграет в весенней стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Да уж ! Российские футбольные клубы не сыграют весной в Европе впервые за 18 лет! Как было в одном фильме: не волнуйся , будет еще хуже!, — написал Губерниев в своем Telegram.

Последним из российских клубов шансы на евровесну потерял «Краснодар». Команда уступила «Хетафе» (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

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