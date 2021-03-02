Покеттино высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино высказался о камбэке «Барселоны», который произошел четыре года назад в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2016/17 парижане встречались с каталонским клубом на первой стадии плей-офф. В первом матче «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:0, но в ответной игре проиграл сине-гранатовым со счетом 1:6 и вылетел из турнира.

«В футболе все может быть, даже самое невозможное. Это может быть, как что-то хорошее, так и плохое. Но мы позитивно настроены. Готовимся к каждому матчу одинаково, настраиваемся на положительные эмоции. Сейчас мы думаем о том, что нужно выиграть», — цитирует Покеттино Le Parisien.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 10 марта в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. В первой встрече парижане обыграли каталонцев со счетом 4:1.