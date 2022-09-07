«Наполи» разгромил «Ливерпуль» благодаря дублю Зелиньски

«Наполи» дома разгромил «Ливерпуль» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

В составе хозяев дубль на счету Петра Зелиньски, еще по одному голу забили Андре-Замбо Ангисса и Джованни Симеоне. Аргентинец отличился после передачи Хвичи Кварацхелии.

В составе мерсисайдцев забил Луис Диас.

«Наполи» набрал 3 очка. «Ливерпуль» пока не набрал ни одного.

«В следующем туре «Наполи на выезде сыграет с «Ренджерс» 13 сентября. «Ливерпуль» примет «Аякс» тоже 13-го числа.