«Наполи» — «Барселона»: Кварацхелия сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Барселоны» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Неаполе. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Хуан Хесус, Рахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Левандовски, Ямаль.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матчей «Наполи» — «Барселона» и «Порту» — «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.