«Порту» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Арсенала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Порту. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Порту»: Кошта, Венделл, Пепе, Отавио, Жоау Мариу, Варела, Нико, Галено, Пепе, Консейсау, Эванилсон.

«Арсенал»: Райя, Кивиор, Габриэль, Салиба, Уайт, Троссар, Райс, Эдегор, Мартинелли, Хаверц, Сака.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матчей «Наполи» — «Барселона» и «Порту» — «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.