«Наполи» встретится с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 21 февраля. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов в перекличке будет доступная на сайте «СЭ». Следить за ключевыми событиями встречи «Наполи» — «Барселона» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры бесплатно в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также за встречей можно следить на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

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