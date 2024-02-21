«Порту» сыграет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов 21 февраля

«Порту» сыграет с «Арсеналом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 21 февраля. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события противостояния «Порту» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В России видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

В Казахстане игру покажет телеканал Qazsport, начнется эфир в 01.50 по местному времени.

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