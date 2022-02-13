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Сегодня, 14:23

«Я вернусь сильным, очень сильным». Бензема намекнул на возвращение к матчу с «ПСЖ»

Бензема намекнул на свое возвращение к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:0) опубликовал видео в Instagram.

34-летний француз намекнул, что может восстановиться от травмы к встречу 1/8 Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Поехали, — сказал Бензема в видео. — Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным».

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде.

Источник: https://www.instagram.com/reel/CZ4tt3xvx-2

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Карим Бензема
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