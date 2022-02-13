«Я вернусь сильным, очень сильным». Бензема намекнул на возвращение к матчу с «ПСЖ»

Бензема намекнул на свое возвращение к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:0) опубликовал видео в Instagram.

34-летний француз намекнул, что может восстановиться от травмы к встречу 1/8 Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Поехали, — сказал Бензема в видео. — Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным».

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде.