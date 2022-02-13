Неймар попадет в заявку «ПСЖ» на матч 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом»

Неймар будет работать в общей группе «ПСЖ» и сможет принять участие в матче с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает RMC Sport 13 февраля.

По информации источника, 30-летний бразилец попадет в заявку «ПСЖ» на встречу с «Реалом».

Отмечается, что сегодня нападающий будет работать в общей группе без ограничений.

Первая игра 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 матчах за парижскую команду.