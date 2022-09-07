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7 сентября, 16:32

Осимхен сможет сыграть против «Ливерпуля»

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сможет сыграть в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, нападающий сегодня утром присоединился к общей группе во время тренировки.

Ранее сообщалось, что из-за мышечной травмы участие форварда в матче против «Ливерпуля» было под вопросом. Игрок травмировался в матче против «Лацио» в чемпионате Италии.

«Наполи» сыграет с «Ливерпулем» сегодня 7 сентября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Виктор Осимхен
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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