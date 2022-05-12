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Салах: «Помню прошлый финал против «Реала», словно он был вчера. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить»

Салах хочет взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохомед Салах вспомнил о поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера, — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на beIN Sports. — Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить. Мы хорошо готовы».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году 29-летний египтянин получил травму в первом тайме в результате единоборства с бывшим защитником «Реала» Серхио Рамосом. Нападающий был заменен, а мадридская команда одержала победу со счетом 3:1.

В Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ливерпуль» и «Реал» вновь встретятся в финале, который состоится 28 мая в Сен-Дени (Франция).

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/salah-puts-himself-above-rivals-as-liverpool-star-prepares/bltbebd88f94b908009
Мохамед Салах
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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