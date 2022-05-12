Салах: «Помню прошлый финал против «Реала», словно он был вчера. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить»

Салах хочет взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохомед Салах вспомнил о поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера, — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на beIN Sports. — Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить. Мы хорошо готовы».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году 29-летний египтянин получил травму в первом тайме в результате единоборства с бывшим защитником «Реала» Серхио Рамосом. Нападающий был заменен, а мадридская команда одержала победу со счетом 3:1.

В Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ливерпуль» и «Реал» вновь встретятся в финале, который состоится 28 мая в Сен-Дени (Франция).