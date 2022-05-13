Анчелотти рассказал, по какой схеме «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании рассказал, как команда будет готовиться к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Как будем готовиться к финалу? 4-3-3. Иногда заканчиваем матчи с 4-4-2. Я не думаю, что существует определенная система, иногда, чтобы надавить на опорную зному, как мы это сделали против «Сити», переходим от 4-3-3 к 4-4-1-1. Идея при этом не сильно меняется, просто зависит от манеры защиты соперника», — приводит Diario AS Анчелотти.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.