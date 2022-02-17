Жота получил травму в матче с «Интером» и пропустит встречу с «Норвичем»

Нападающий «Ливерпуля» Жота получил травму и пропустит матч с «Норвичем»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму связок голеностопа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером», сообщает журналист Дэвид Мэддок в Twitter 17 февраля.

По информации источника, 25-летний португалец пропустит встречу 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (19 февраля).

Отмечается, что нападающий пройдет курс реабилитации с физиотерапевтами и может восстановиться к финальной игре с «Челси» в Кубке Лиги (27 февраля).