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Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Викторией» (4:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Всегда приятно побеждать на выезде. Мы набрали 12 очков в четырех матчах в самой сложной группе, и мы уже вышли в 1/8 финала. Эта победа дает нам необходимое спокойствие перед воскресным матчем с «Фрайбургом». Это была наша цель, и мы ее достигли», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

«Бавария» с 12-ю очками занимает первое место в группе С и уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Виктория» пока не набрала ни одного очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035694--plzen-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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