Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:42

Хави: «Барселона» допустила ошибки, которые нельзя позволять себе в Лиге чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене — сезон-то длинный. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы — команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035693--barcelona-vs-inter/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Онана — о ничьей с «Барселоной»: «Пусть и не победа, но очко — важное»
Миньоле, Фирмину, Сон и Ацили претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»
Эрик Гарсия признал, что «Барселона» допустила несколько ошибок в матче с «Интером»
Барелла доволен ничьей «Интера» с «Барселоной»
Индзаги поздравил игроков «Интера» после ничьей с «Барселоной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрик Гарсия признал, что «Барселона» допустила несколько ошибок в матче с «Интером»

Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости