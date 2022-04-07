Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями от поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы принимаем этот результат. Знаем, что все могло быть намного хуже. Должны отдать должное нашим соперникам. Теперь нам нужно нанести ответный удар во втором матче», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене на «Альянц-Арене».