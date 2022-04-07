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Мюллер — о поражении от «Вильярреаля»: «Все могло быть намного хуже»

Мюллер поделился эмоциями после поражения от «Вильярреаля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями от поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы принимаем этот результат. Знаем, что все могло быть намного хуже. Должны отдать должное нашим соперникам. Теперь нам нужно нанести ответный удар во втором матче», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене на «Альянц-Арене».

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
Томас Мюллер
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
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