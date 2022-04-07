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Сегодня, 02:13

Арно Данджума похвалил Эмери после победы «Вильярреала» над «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вильяреала» Арно Данджума прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он похвалил главного тренера команды Унаи Эмери.

«Вечера Лиги чемпионов ни с чем не сравнимы. Мы можем играть даже лучше, чем сегодня. Если побеждаешь «Баварию» и чувствуешь, что можешь сыграть еще лучше, то это очень хороший знак.

Эмери — очень мудрый стратег. Он не сомневается в нас, а мы уверены в нем. Мы с ним как единый механизм», — цитирует пресс-служба УЕФА Данджума.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, в Мюнхене. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:0
Бавария
Голы
Груневелд, 8 (1:0)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт (Орье, 81) Эступиньян Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 59) Морено Груневелд (Чиквуэзе, 81)
Бавария
Нойер Упамекано Павар (Зюле, 71) Дэйвис Эрнандез Киммих Мусиала Гнабри (Горецка, 62, Рока, 90+4) Левандовски Коман Мюллер (Сане, 62)
Предупреждения
Эступиньян 74’  - 
Судьи
Тэйлор (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
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