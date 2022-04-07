Арно Данджума похвалил Эмери после победы «Вильярреала» над «Баварией»

Нападающий «Вильяреала» Арно Данджума прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он похвалил главного тренера команды Унаи Эмери.

«Вечера Лиги чемпионов ни с чем не сравнимы. Мы можем играть даже лучше, чем сегодня. Если побеждаешь «Баварию» и чувствуешь, что можешь сыграть еще лучше, то это очень хороший знак.

Эмери — очень мудрый стратег. Он не сомневается в нас, а мы уверены в нем. Мы с ним как единый механизм», — цитирует пресс-служба УЕФА Данджума.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, в Мюнхене. Начало игры в 22.00 по московскому времени.