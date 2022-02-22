Морено: «Вильярреал» переживает хороший период, это придаст нам большую уверенность в игре с «Ювентусом»

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Я думаю, что это будет матч, в котором хотел бы сыграть каждый игрок. Нам противостоит европейский гигант, который всегда борется за серию А и Лигу чемпионов. Мы переживаем хороший период, и это придает нам большую уверенность в игре. Мы хотим победить. Понятно, что в игре будут моменты, когда нам придется терпеть, но команда умеет это делать, и мы будем защищаться все вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Мы противостояли всем крупным европейским командам. Мы готовы», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.