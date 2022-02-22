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Сегодня, 01:26

Морено: «Вильярреал» переживает хороший период, это придаст нам большую уверенность в игре с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Я думаю, что это будет матч, в котором хотел бы сыграть каждый игрок. Нам противостоит европейский гигант, который всегда борется за серию А и Лигу чемпионов. Мы переживаем хороший период, и это придает нам большую уверенность в игре. Мы хотим победить. Понятно, что в игре будут моменты, когда нам придется терпеть, но команда умеет это делать, и мы будем защищаться все вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Мы противостояли всем крупным европейским командам. Мы готовы», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» пройдет 22 февраля и начнется в 23:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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