Жозе Фонте о матче с «Челси»: «Лилль» не хочет останавливаться на достигнутом»

Защитник «Лилля» Жозе Фонте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«У нас амбициозный коллектив, -цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Пока мы выглядели в Лиге чемпионов очень хорошо. Не хотим останавливаться на достигнутом и будем бороться изо всех сил. Матч очень тяжелый, но мы настроены позитивно».

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.