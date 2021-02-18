Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мончи заявил, что «Севилья» никогда не сдается

01:49
Теги:

Спортивный директор «Севильи» Мончи прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:3).

«Они сделали небольшую ошибку, которая оставила нас в живых, — цитирует Мончи 18 февраля El Partidazo de COPE. — Они не знают нашей истории и наших возможностей. Мы никогда не сдаемся и не опускаем руки».

Ответный матч состоится в Германии 9 марта.

Севилья — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6569
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир