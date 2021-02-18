Мончи заявил, что «Севилья» никогда не сдается

Спортивный директор «Севильи» Мончи прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:3).

«Они сделали небольшую ошибку, которая оставила нас в живых, — цитирует Мончи 18 февраля El Partidazo de COPE. — Они не знают нашей истории и наших возможностей. Мы никогда не сдаемся и не опускаем руки».

Ответный матч состоится в Германии 9 марта.