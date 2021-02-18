Мончи заявил, что «Севилья» никогда не сдается
01:49
Спортивный директор «Севильи» Мончи прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:3).
«Они сделали небольшую ошибку, которая оставила нас в живых, — цитирует Мончи 18 февраля El Partidazo de COPE. — Они не знают нашей истории и наших возможностей. Мы никогда не сдаемся и не опускаем руки».
Ответный матч состоится в Германии 9 марта.
Опрос
проголосовало: 6569Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю