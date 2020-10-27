Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни прокомментировал настрой команды на матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы действительно показали не лучшую игру в Риме, но это был первый матч. У нас есть возможность улучшить свою игру, есть достаточно матчей для этого в Лиге чемпионов. Считаю, что мы пройдем дальше», — цитирует Дилэйни официальный сайт «Зенита».

«Что нужно сделать для победы? Нужно перестроиться на Лигу чемпионов, это другой турнир. Скажу честно: мне немногое известно о «Зените». Вчера у нас была заслуженная пауза, сегодня будет тактическое занятие. После этого узнаю больше о сопернике», — заявил Дилэйни.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.