Мирча Луческу: «Я не просил игроков «Динамо» выиграть у «Баварии»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Бавария» проиграла «Аугсбургу? У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы во внутренних чемпионатах, - цитирует специалиста Tribuna.com. - Поэтому «Бавария» – не исключение. «Аугсбург» сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились, продемонстрировали хорошую тактическую подготовку и организованность игры.

Игроки отдали все силы ради результата, поэтому и удача была на их стороне. «Аугсбург» сыграл иначе, чем обычно играют в бундеслиге. Они закрылись на своей половине поля и не оставляли свободных зон для проходов к своим воротам. «Бавария» не была готова к такому сценарию, поэтому проиграла.

Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах бундеслиги, дойдя в итоге до «Баварии». Одно дело – тренировать «Лейпциг», а совсем другое – «Баварию», где помимо хорошего состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы.

Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из «Челси» и Ричардса из «Рединга». Нагельсманну повезло с командой. «Бавария» выигрывает чемпионаты, Кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны.

Мы играем против мюнхенской «Баварии», и этим все сказано. Какая может быть еще мотивация? Я не просил своих игроков выиграть у «Баварии». Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой. Мы играем против немцев, и эта игра стоит три миллиона. Как вы думаете, захочет ли «Бавария» завтра выиграть?»

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.