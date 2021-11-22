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Серхио Рамос будет включен в заявку на матч с «Манчестер Сити»

20:27
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос будет включен в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Однако участие в самой игре испанца остается под вопросом, сообщает L'Equipe.

Напомним, Рамос из-за травмы икроножной мышцы по сих пор не провел за «ПСЖ» еще ни одного матча.

Матч пятого тура ЛЧ «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 24 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры