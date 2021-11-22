Серхио Рамос будет включен в заявку на матч с «Манчестер Сити»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос будет включен в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Однако участие в самой игре испанца остается под вопросом, сообщает L'Equipe.

Напомним, Рамос из-за травмы икроножной мышцы по сих пор не провел за «ПСЖ» еще ни одного матча.

Матч пятого тура ЛЧ «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 24 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.