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Бущан перед матчем с «Баварией» рассказал, чем ему нравится игра Нойера

20:11
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Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией». Он высоко оценил игру своего коллеги Мануэля Нойера.

«Мы не думаем о турнирной ситуации «Баварии», мы думаем о своей игре, поэтому хотим завтра продемонстрировать хорошую игру, поэтому сконцентрированы на завтрашнем матче, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Нойер? Его игра нравится всем. Игра ногами, игра на линии, его уверенность, поэтому могу подчеркнуть только лучшие качества. Немецкая школа — одна из лучших. Нойер — один из лучших в мире».

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1103548031-georgij-bushhan-o-tom-pribavit-li-pobeda-nad-chernomorczem-uverennosti.html

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