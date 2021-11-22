Бущан перед матчем с «Баварией» рассказал, чем ему нравится игра Нойера
Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией». Он высоко оценил игру своего коллеги Мануэля Нойера.
«Мы не думаем о турнирной ситуации «Баварии», мы думаем о своей игре, поэтому хотим завтра продемонстрировать хорошую игру, поэтому сконцентрированы на завтрашнем матче, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Нойер? Его игра нравится всем. Игра ногами, игра на линии, его уверенность, поэтому могу подчеркнуть только лучшие качества. Немецкая школа — одна из лучших. Нойер — один из лучших в мире».
Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1103548031-georgij-bushhan-o-tom-pribavit-li-pobeda-nad-chernomorczem-uverennosti.html
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