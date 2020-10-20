Миранчук — в заявке «Аталанты» на первый матч в Лиге чемпионов
16:07
«Аталанта» объявила состав на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». В число 22 футболистов, отправившихся в Данию, входит новичок команды Алексей Миранчук.
Россиянин входил в заявку «Аталанты» на игру с «Наполи» 17 октября (1:4), но на поле не появился.
Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.
Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.
Полузащитники: Фройлер, Де Рун, Пессина, Миранчук, Пашалич.
Нападающие: Ламмерс, Мюриэль, Гомес, Иличич, Сапата.
Матч «Мидтьюлланн» — «Аталанта» состоится 21 октября, начало — в 22.00 по московскому времени.