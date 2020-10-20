«Аталанта» объявила состав на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». В число 22 футболистов, отправившихся в Данию, входит новичок команды Алексей Миранчук.

Россиянин входил в заявку «Аталанты» на игру с «Наполи» 17 октября (1:4), но на поле не появился.

Вратари: Радунович, Росси, Спортьелло.

Защитники: Толой, Паломино, Гозенс, Ромеро, Джимсити, Мохика, Депаоли, Хатебур, Руджери.

Полузащитники: Фройлер, Де Рун, Пессина, Миранчук, Пашалич.

Нападающие: Ламмерс, Мюриэль, Гомес, Иличич, Сапата.

Матч «Мидтьюлланн» — «Аталанта» состоится 21 октября, начало — в 22.00 по московскому времени.