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Глава «Манчестер Сити» о поражении от «Реала»: «Перес поздравил меня на 82-й минуте. Футбол бывает таким иногда»

Глава «Манчестер Сити» рассказал, как смотрел матч против «Реала» вместе с Пересом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак вспомнил, как смотрел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» вместе с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Напомним, что «Манчестер Сити» дома выиграл первую встречу 1/2 финала (4:3), а в ответной игре в гостях вел со счетом 1:0 к 90-й минуте, но дважды пропустили в самой концовке и проиграл в дополнительное время — 1:3.

«Мне было очень тяжело находиться рядом с Флорентино, — приводит слова аль Мубарака The Guardian. — Перес поздравил меня на 82-й минуте. Футбол бывает таким иногда».

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» — 1:0.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/may/30/manchester-city-to-still-add-to-squad-after-erling-haaland-and-julian-alvarez
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