«Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов
В субботу «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» и в 14-й раз завоевал «ушастый» кубок. Однако для многих парижский матч больше запомнится событиями, произошедшими за пределами «Стад де Франс».
Начало встречи отложили более чем на полчаса, так как красные из-за пробок опоздали на стадион. Проблемы были и у болельщиков «Ливерпуля»: многие из них не смогли попасть на арену. При этом другие люди проникли на трибуны без билетов. А полиция применяла против толпившихся у арены фанатов слезоточивый газ.
К моменту ожидаемого старта игры на мерсисайдских секторах еще сияли свободные места.
«Невозможно попасть на стадион. Это выглядит очень опасно, абсолютная бойня», — написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
«Не уверен, возможно ли хуже организовать мероприятие. Очень хаотично и опасно», — продолжил ругать парижский финал Линекер.
Британский телеканал Sky Sports выложил на своем сайте несколько видео разговоров с болельщиками «Ливерпуля». Основной посыл в речи каждого мерсисайдца таков: «Организация финала в Париже — отвратительная. Стюарды ничего не объясняют».
К концу встречи ситуация успокоилась, но это не отменяет всего того ужаса, который был на протяжении нескольких часов за пределами стадиона.
В стороне не остались и семьи игроков. Особенно разозлился Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа. «Организация на стадионе и за его пределами не достойна финала Лиги чемпионов. Использовать слезоточивый газ в местах, где есть дети и посторонние болельщики — это опасно!» — сказал Марвин.
«Надеешься, что полиция сможет все контролировать. Не удивлюсь, если в Париже было 60-80 тысяч ливерпульских болельщиков. Хочется, чтобы такие события становились положительным опытом, и чтобы все обсуждали происходящее на футбольном поле», — прокомментировал для The Telegraph финал экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
«По мне, то, что случилось — это не вина болельщиков «Ливерпуля». Ответственность лежит на сотрудниках «Стад де Франс» и УЕФА. Удивительно, что на таком потрясающем стадионе в 2022 году происходят подобные вещи. Нужно расследовать все произошедшее», — сказал бывший вратарь «Ливерпуля» Брэд Фридель.
Издание The Guardian привело слова УЕФА о причине беспорядков за пределами стадиона. «УЕФА говорит, что фанаты «Ливерпуля», «купившие фальшивые билеты, которые не пробивались на турникетах», виноваты в блокировке турникетов. Организация также расследует события, из-за которых полиции пришлось применить слезоточивый газ», — написано в статье.
«Ливерпулю» совсем не понравилось произошедшее. «Мы разочарованы тем, что случилось. Болельщики не должны переживать то, свидетелями чего мы сегодня были. Мы запросили официальное расследование сегодняшних неприемлемых ситуаций», — приводит The Guardian слова представителей английского клуба.