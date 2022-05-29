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Сегодня, 07:00

«Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полиция и болельщики перед финалом Лиги чемпионов.
Фото AFP
В Британии все возмущены тем, что случилось в Париже.
Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

В субботу «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» и в 14-й раз завоевал «ушастый» кубок. Однако для многих парижский матч больше запомнится событиями, произошедшими за пределами «Стад де Франс».

Начало встречи отложили более чем на полчаса, так как красные из-за пробок опоздали на стадион. Проблемы были и у болельщиков «Ливерпуля»: многие из них не смогли попасть на арену. При этом другие люди проникли на трибуны без билетов. А полиция применяла против толпившихся у арены фанатов слезоточивый газ.

К моменту ожидаемого старта игры на мерсисайдских секторах еще сияли свободные места.

«Невозможно попасть на стадион. Это выглядит очень опасно, абсолютная бойня», — написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

«Не уверен, возможно ли хуже организовать мероприятие. Очень хаотично и опасно», — продолжил ругать парижский финал Линекер.

Британский телеканал Sky Sports выложил на своем сайте несколько видео разговоров с болельщиками «Ливерпуля». Основной посыл в речи каждого мерсисайдца таков: «Организация финала в Париже — отвратительная. Стюарды ничего не объясняют».

К концу встречи ситуация успокоилась, но это не отменяет всего того ужаса, который был на протяжении нескольких часов за пределами стадиона.

В стороне не остались и семьи игроков. Особенно разозлился Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа. «Организация на стадионе и за его пределами не достойна финала Лиги чемпионов. Использовать слезоточивый газ в местах, где есть дети и посторонние болельщики — это опасно!» — сказал Марвин.

«Надеешься, что полиция сможет все контролировать. Не удивлюсь, если в Париже было 60-80 тысяч ливерпульских болельщиков. Хочется, чтобы такие события становились положительным опытом, и чтобы все обсуждали происходящее на футбольном поле», — прокомментировал для The Telegraph финал экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Полиция противостоит фанатам на&nbsp;входе на&nbsp;стадион &laquo;Стад де&nbsp;Франс&raquo;. Беспредел на финале Лиги чемпионов во Франции. В Петербурге такого и близко не было бы!

«По мне, то, что случилось — это не вина болельщиков «Ливерпуля». Ответственность лежит на сотрудниках «Стад де Франс» и УЕФА. Удивительно, что на таком потрясающем стадионе в 2022 году происходят подобные вещи. Нужно расследовать все произошедшее», — сказал бывший вратарь «Ливерпуля» Брэд Фридель.

Издание The Guardian привело слова УЕФА о причине беспорядков за пределами стадиона. «УЕФА говорит, что фанаты «Ливерпуля», «купившие фальшивые билеты, которые не пробивались на турникетах», виноваты в блокировке турникетов. Организация также расследует события, из-за которых полиции пришлось применить слезоточивый газ», — написано в статье.

«Ливерпулю» совсем не понравилось произошедшее. «Мы разочарованы тем, что случилось. Болельщики не должны переживать то, свидетелями чего мы сегодня были. Мы запросили официальное расследование сегодняшних неприемлемых ситуаций», — приводит The Guardian слова представителей английского клуба.

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