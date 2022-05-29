«Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов

В Британи и все возмущены тем, что случилось в Париже.

В субботу «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» и в 14-й раз завоевал «ушастый» кубок. Однако для многих парижский матч больше запомнится событиями, произошедшими за пределами «Стад де Франс».

Начало встречи отложили более чем на полчаса, так как красные из-за пробок опоздали на стадион. Проблемы были и у болельщиков «Ливерпуля»: многие из них не смогли попасть на арену. При этом другие люди проникли на трибуны без билетов. А полиция применяла против толпившихся у арены фанатов слезоточивый газ.

К моменту ожидаемого старта игры на мерсисайдских секторах еще сияли свободные места.

You can still see loads of empty seats in the Liverpool section.



Reports from outside the stadium sound horrendous. Listen to those who are there experiencing it, not those who will inevitably look to deflect the blame away from their own incompetence.#LFC ? pic.twitter.com/v9tK4oI5Ty — Neil Jones (@neiljonesgoal) May 28, 2022

«Невозможно попасть на стадион. Это выглядит очень опасно, абсолютная бойня», — написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Finding it impossible to get in the ground. This appears to be very dangerous. Absolute carnage. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) May 28, 2022

«Не уверен, возможно ли хуже организовать мероприятие. Очень хаотично и опасно», — продолжил ругать парижский финал Линекер.

I'm not sure it's possible to have a more poorly organised event if you tried. Absolutely shambolic and dangerous. @UEFAcom — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) May 28, 2022

Британский телеканал Sky Sports выложил на своем сайте несколько видео разговоров с болельщиками «Ливерпуля». Основной посыл в речи каждого мерсисайдца таков: «Организация финала в Париже — отвратительная. Стюарды ничего не объясняют».

?? «Shambolic.»

?? «That was terrifying.»



Liverpool fans in Paris explain what has been happening outside the Stade de France. pic.twitter.com/YN88H6tEFR — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022

К концу встречи ситуация успокоилась, но это не отменяет всего того ужаса, который был на протяжении нескольких часов за пределами стадиона.

#UCL Final delay: How it happened ?



Sky Sports News chief reporter Kaveh Solhekol is outside the Stade de France where «the situation has now calmed down.» pic.twitter.com/gkQ0krPVTF — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022

В стороне не остались и семьи игроков. Особенно разозлился Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа. «Организация на стадионе и за его пределами не достойна финала Лиги чемпионов. Использовать слезоточивый газ в местах, где есть дети и посторонние болельщики — это опасно!» — сказал Марвин.

«Надеешься, что полиция сможет все контролировать. Не удивлюсь, если в Париже было 60-80 тысяч ливерпульских болельщиков. Хочется, чтобы такие события становились положительным опытом, и чтобы все обсуждали происходящее на футбольном поле», — прокомментировал для The Telegraph финал экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«По мне, то, что случилось — это не вина болельщиков «Ливерпуля». Ответственность лежит на сотрудниках «Стад де Франс» и УЕФА. Удивительно, что на таком потрясающем стадионе в 2022 году происходят подобные вещи. Нужно расследовать все произошедшее», — сказал бывший вратарь «Ливерпуля» Брэд Фридель.

Издание The Guardian привело слова УЕФА о причине беспорядков за пределами стадиона. «УЕФА говорит, что фанаты «Ливерпуля», «купившие фальшивые билеты, которые не пробивались на турникетах», виноваты в блокировке турникетов. Организация также расследует события, из-за которых полиции пришлось применить слезоточивый газ», — написано в статье.

«Ливерпулю» совсем не понравилось произошедшее. «Мы разочарованы тем, что случилось. Болельщики не должны переживать то, свидетелями чего мы сегодня были. Мы запросили официальное расследование сегодняшних неприемлемых ситуаций», — приводит The Guardian слова представителей английского клуба.