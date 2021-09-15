Милонов назвал поддержку акции BLM легионерами «Зенита» причиной поражения от «Челси» в ЛЧ

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) в знак поддержки акции Black Lives Matter.

В акции отказались участвовать российские футболисты и украинский защитник Ярослав Ракицкий.

«Преклонение колена со стороны легионеров «Зенита»? Ну так и гнать их надо к едрене фене. Я давно говорю, что эти гастарбайтеры — лишние. Даром не нужны. Надо их выгнать за нарушение контракта, потому что они политизируют футбол. И потом набрать из молодежного «Зенита» парней нормальных. Если не в этом сезоне, то в следующем научатся разделывать всех. Почему команда проиграла? Потому что команда поклонилась дьяволу. Это неправильно», — сказал Милонов «СЭ».