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Милонов назвал поддержку акции BLM легионерами «Зенита» причиной поражения от «Челси» в ЛЧ

10:27
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) в знак поддержки акции Black Lives Matter.

В акции отказались участвовать российские футболисты и украинский защитник Ярослав Ракицкий.

«Преклонение колена со стороны легионеров «Зенита»? Ну так и гнать их надо к едрене фене. Я давно говорю, что эти гастарбайтеры — лишние. Даром не нужны. Надо их выгнать за нарушение контракта, потому что они политизируют футбол. И потом набрать из молодежного «Зенита» парней нормальных. Если не в этом сезоне, то в следующем научатся разделывать всех. Почему команда проиграла? Потому что команда поклонилась дьяволу. Это неправильно», — сказал Милонов «СЭ».

Единственный мяч в прошедшей встрече «Челси» — «Зенит» забил форвард синих Ромелу Лукаку.

Челси — Зенит

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Данил Алешин все материалы автора

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