Дмитрий Комбаров назвал обидным поражение «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч в прошедшей встрече забил форвард синих Ромелу Лукаку.

«Обидное поражение. Не хватило реализации «Зениту». Было три хороших момента в первом тайме, во втором Дзюба чуть-чуть недотянулся, и Азмун немного мяч отпустил. Момент Азмуна еще при счете 0:0 был, он не успел завершить, хотя он часто забивает такие голы. К сожалению, проиграли, но игра была обнадеживающей. Есть надежда, что в Лиге чемпионов шанс будет. Время покажет», — сказал Комбаров «СЭ».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.